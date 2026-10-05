Formazioni ufficiali Francia-Belgio: De Bruyne squalificato, le scelte
Formazioni ufficiali Francia-Belgio: ecco le scelte
Formazioni ufficiali Francia-Belgio: big match per la UEFA Nations League in chiusura di questa lunga pausa nazionali. A Parigi va in scena lo scontro diretto tra i transalpini capolista del girone a quota 7 punti e il Belgio, immediato inseguitore a quota 6. Una sfida senza appelli per il primo posto in classifica, che si intreccia inevitabilmente con il cammino dell'Italia nel frattempo impegnata contro la Turchia. Gli azzurri, attualmente terzi a 4 punti, affrontano in contemporanea la squadra del Ct Vincenzo Montella (fanalino di coda ancora fermo a zero) a fortissimo rischio esonero.
Formazioni ufficiali Francia-Belgio
Assente Kevin De Bruyne squalificato.
Francia (4-3-3): Restes; Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Koné; Dembelé, Lepaul, Barcola
Belgio (4-3-3): Vandervoordt; Bastagne, Ngoy, Mechele, Seys; Raskin, Lavia, Vanaken; Lukebakio, Lukaku, Moreira