Sky - De Laurentiis ha incontrato Manna e Allegri: ecco quanto tempo è rimasto a Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - Superato l'ultimo weekend della lunga pausa per le nazionali, il Napoli torna ad allenarsi e a Castel Volturno è arrivato il presidente. Prima del prossimo ciclo di gare fra una sosta e l'altra, è avvenuto oggi un faccia a faccia fra Aurelio De Laurentiis e Max Allegri a Castel Volturno.

Ne parla l'inviato Massimo Ugolini, ai microfoni di Sky Sport 24:

"Poco prima di ora di pranzo, si è visto De Laurentiis a Castel Volturno, ha salutato Manna, Allegri e tutti i dirigenti poi è entrato nel suo ufficio dove ha svolto delle pratiche di lavoro. Si è intrattenuto per circa un’ora, un’occasione per salutare il direttore sportivo e l'allenatore. L'allenamento di oggi è previsto alle ore 16, mentre domani è un giorno importante, perché ci saranno le visite per l’idoneità sportiva di McTominay. Tornano alcuni nazionali, gli ultimi Lobotka e Gilmour. Il reparto è già in difficoltà, in più loro avranno solo due giorni per preparare la partita col Frosinone. Recuperano gli infortunati: Meret, Spinazzola e, probabilmente, Marianucci. Nì Anguissa, per non dire no. E’ una squadra che prende forma e dimensione, vedremo che formazione schiererà Allegri anche in virtù degli infortuni, in particolare quello di Favasuli, che ne avrà almeno per un mese e mezzo".