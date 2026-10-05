McTominay e Allegri col fiato sospeso: la giornata decisiva per Scott e il modulo del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma si concentra sul rientro di Scott McTominay: domani si saprà se c'è l'ok oppure no per il ritorno in gruppo dello scozzese.

Rientro McTominay: le ultime notizie

Sul rientro di McTominay, il quotidiano scrive:

"Il Napoli guarda con attenzione domani, data che potrebbe segnare una svolta importante nel recupero di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto agli accertamenti necessari per ottenere l'idoneità e, in caso di esito positivo, potrà finalmente tornare a lavorare con il resto del gruppo. Il suo avvio di stagione si è praticamente fermato dopo appena due giornate. McTominay ha raccolto soltanto 146 minuti contro Genoa e Como prima dello stop, lasciando Massimiliano Allegri senza uno dei giocatori più difficili da sostituire per caratteristiche. Lo scozzese garantisce forza fisica, inserimenti, presenza in area e capacità di incidere sia in fase di possesso sia quando la squadra deve recuperare il pallone. Il suo recupero avrebbe quindi un peso che va ben oltre una semplice alternativa in più nelle rotazioni. Il Napoli ha spesso mostrato difficoltà nel collegare centrocampo e attacco e proprio McTominay può offrire quella presenza verticale che è mancata nelle ultime settimane.

Allegri e McTominay

La sua capacità di attaccare gli spazi e accompagnare l'azione potrebbe inoltre alleggerire il lavoro di Hojlund, spesso costretto a muoversi troppo lontano dalla porta o a restare isolato tra i difensori avversari. Anche sul piano tattico il rientro dello scozzese darebbe ad Allegri maggiori possibilità. Il tecnico sta lavorando su assetti differenti, dal 4-3-3 fino all'ipotesi di un 3-4-2-1, e McTominay può adattarsi a più interpretazioni del centrocampo. Da mezzala può inserirsi con continuità, riempire l'area e diventare un riferimento aggiuntivo sulle azioni sviluppate dalle corsie. Prima di qualsiasi valutazione tecnica, però, servirà il via libera definitivo. Gli esami del 6 ottobre stabiliranno se McTominay potrà riprendere subito gli allenamenti con i compagni e iniziare il percorso verso il ritorno in campo. Allegri aspetta il responso, consapevole che ritrovare lo scozzese significherebbe recuperare non soltanto un titolare, ma uno dei calciatori capaci di incidere maggiormente sugli equilibri della squadra".