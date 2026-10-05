Guaio Favasuli: ora Allegri deve trovare una soluzione per Di Lorenzo

Ultime notizie calcio Napoli - Brutte notizie per il Napoli che perde Costantino Favasuli, una delle sorprese di questo inizio di stagione. Il giovane terzino di spinta si era messo in mostra e guadagnato la fiducia di Allegri e tutto l'ambiente Napoli, ma il suo infortunio in Nazionale lo terranno lontano dal campo per circa 1 mese e mezzo.

Infortunio Favasuli: problemi per Di Lorenzo

A complicare il lavoro dell'allenatore c'è però una situazione infortuni che continua a rappresentare un problema. La sosta per le nazionali ha infatti portato una nuova tegola: Costantino Favasuli ha rimediato una lesione di secondo grado al retto femorale.

Il 22enne originario di Reggio Calabria sarà costretto a uno stop di circa un mese e mezzo, privando Allegri di una soluzione importante sulla fascia.

L'assenza di Favasuli crea soprattutto un problema nelle rotazioni di Giovanni Di Lorenzo, che dovrà essere gestito con attenzione in un periodo nel quale il Napoli sarà chiamato a giocare 9 partite in 29 giorni.