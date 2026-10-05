Domani niente idoneità sportiva per McTominay, Alvino annuncia: "Ecco quando farà gli esami medici"
Notizie 18:23
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie SSC Napoli - Carlo Alvino via X svela che il controllo medico di Scott McTominay non avverrà domani, bensì mercoledì 7 ottobre:
"Dopodomani, mercoledì 7 ottobre, Scott McTominay sarà sottoposto agli esami medici per ottenere l’idoneità sportiva e tornare ad allenarsi con i compagni. Lo scozzese all’inizio di settembre si è sottoposto a un intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google