Domani niente idoneità sportiva per McTominay, Alvino annuncia: "Ecco quando farà gli esami medici"

Ultime notizie SSC Napoli - Carlo Alvino via X svela che il controllo medico di Scott McTominay non avverrà domani, bensì mercoledì 7 ottobre:

"Dopodomani, mercoledì 7 ottobre, Scott McTominay sarà sottoposto agli esami medici per ottenere l’idoneità sportiva e tornare ad allenarsi con i compagni. Lo scozzese all’inizio di settembre si è sottoposto a un intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna".