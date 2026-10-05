Domani niente idoneità sportiva per McTominay, Alvino annuncia: "Ecco quando farà gli esami medici"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliCarlo Alvino via X svela che il controllo medico di Scott McTominay non avverrà domani, bensì mercoledì 7 ottobre:

"Dopodomani, mercoledì 7 ottobre, Scott McTominay sarà sottoposto agli esami medici per ottenere l’idoneità sportiva e tornare ad allenarsi con i compagni. Lo scozzese  all’inizio di settembre si è sottoposto a un intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna".

 

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