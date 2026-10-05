Sport Mediaset - De Laurentiis a Castel Volturno: un'ora di faccia a faccia con Allegri, ecco cosa filtra

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la lunga pausa per le nazionali, il Napoli è chiamato a dare una veloce sterzata dopo che le prime sei partite stagionali, considerando Serie A e Champions League, hanno raccontato di sole due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

De Laurentiis, faccia a faccia con Allegri

E prima del prossimo ciclo di gare fra una sosta e l'altra, è avvenuto oggi un faccia a faccia fra Aurelio De Laurentiis e Max Allegri a Castel Volturno. Un vertice di un'ora, scrive SportMediaset:

"Sabato contro il Frosinone non si può sbagliare e Aurelio de Laurentiis ha voluto tastare il polso della squadra, anche se ovviamente ancora rimaneggiata per la mancanza dei convocati, e di Massimiliano Allegri. In mattinata, infatti, il presidente degli azzurri ha fatto un blitz a Castel Volturno per parlare col tecnico, un colloquio durato circa un'ora nel quale i due, probabilmente, hanno analizzato il momento e ragionato su come cambiare marcia sin dal prossimo match serale che si giocherà al Maradona. Il Napoli attende con trepidazione la giornata di domani, quando McTominay farà gli esami medici per l'idoneità sportiva dopo l'ablazione di settembre. Se, come ci si attende, sarà tutto ok lo scozzese potrà tornare a lavorare col gruppo e sperare di essere convocato già per il Frosinone".