Napoli-Giugliano, domani a Castel Volturno! Allegri ritrova tre azzurri: ecco chi ha recuperato

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma ha confermato l'allenamento congiunto che avverrà domani al centro sportivo dei partenopei, a Castel Volturno.

Domani si dovrebbe giocare Napoli-Giugliano, un allenamento congiunto per mettere minuti nelle gambe:

"Il Napoli proseguirà domani la preparazione a Castel Volturno con un allenamento congiunto contro il Giugliano. Più che una vera amichevole, si tratterà di un test interno utile per mantenere ritmo partita durante la sosta e consentire a Massimiliano Allegri di verificare alcune soluzioni in vista della ripresa del campionato. La partitella potrà essere soprattutto l'occasione per rivedere in campo alcuni giocatori che stanno completando il percorso di recupero. Tra questi Meret, Giovane e Marianucci, tutti candidati a mettere minuti nelle gambe per testare condizione e risposta fisica".