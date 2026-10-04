Vergara: "A me piace stare a destra perché, essendo mancino di piede, mi piace rientrare però..."

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista offensivo del Napoli Antonio Vergara ha bagnato il debutto con l'Italia con un risultato di prestigio con la Francia in uno dei templi mondiali del calcio, affrontando avversari che fino a qualche tempo fe vedeva soltanto alla playstation, come racconta a Tuttosport.

«Alla fine sono umani pure loro. Sapevamo che non sarebbe stata facile contro di loro e il fatto di aver “rischiato” di vincerla alla fine dà ancora più sicurezza in noi stessi e conferma i nostri margini di crescita»

«Mancini ci dice sempre di essere felici quando giochiamo e di divertirci tra di noi e... di stare anche vicini per divertirci di più»

«A me piace stare a destra perché, essendo mancino di piede, mi piace rientrare però... se Mancini mi mette a sinistra, io gioco a sinistra»

«Sappiamo bene qual è il valore di Donnarumma e siamo contenti di averlo con noi perché se te lo ritrovi contro diventa difficile fare gol. Se è una Nazionale a trazione campana? Beh, c’è pure il portiere...».