De Bruyne non torna a Napoli in anticipo: resta con la Nazionale
Kevin De Bruyne squalificato per il prossimo match di Nations League del Belgio contro la Francia. Il leader dei Diavoli Rossi ha deciso di restare con il Belgio e seguire la propria Nazionale in Francia per la trasferta anche se squalificato, piuttosto che tornare a Napoli in anticipo di qualche giorno
Kevin De Bruyne squalificato per il prossimo match di Nations League del Belgio contro la Francia. Il leader dei Diavoli Rossi ha deciso di restare con il Belgio e seguire la propria Nazionale in Francia per la trasferta anche se squalificato, piuttosto che tornare a Napoli in anticipo di qualche giorno.
Kevin De Bruyne non sarà in campo questa sera allo Stade de France contro la Francia, ma la sua assenza sarà legata esclusivamente alla squalifica rimediata nell'ultima sfida del Belgio contro la Turchia in Nations League.
De Bruyne resta con il Belgio
Vista la squalifica, il giocatore del Napoli avrebbe potuto anticipare il rientro in Italia e sfruttare qualche giorno in più per preparare la sfida di sabato sera contro il Frosinone.
La Federcalcio belga ha però preferito trattenere De Bruyne in ritiro insieme al resto della squadra, comunicando la decisione anche al Napoli. Una scelta legata soprattutto alla volontà di iniziare nel migliore dei modi il nuovo ciclo con Van Bommel, chiamato a guidare il Belgio verso il prossimo Europeo.
De Bruyne non sarà comunque l'unico squalificato a rimanere con la squadra: la stessa decisione è stata presa anche per Youri Tielemans. Entrambi assisteranno dalla tribuna alla partita di Parigi.
De Bruyne, il ritorno a Napoli
Per il centrocampista azzurro, dunque, il programma non cambia. Al termine della partita contro la Francia potrà fare ritorno a Napoli e iniziare a smaltire le energie accumulate durante gli impegni con la nazionale.
L'obiettivo è tornare pienamente ad allenarsi con il gruppo tra mercoledì e giovedì, a poche ore dalla ripresa del campionato.
Allegri dovrà quindi attendere il rientro di De Bruyne, uno degli uomini più importanti del suo Napoli, per preparare la sfida contro il Frosinone. Nessun caso tra il club e il Belgio: il belga tornerà in azzurro rispettando il programma concordato.