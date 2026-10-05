Dal Belgio - De Bruyne squalificato ma non rientra subito a Napoli: ecco dove si trova

Ultime notizie SSC Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Geert Lambaerts, giornalista belga che segue da vicino le vicende del Belgio di De Bruyne:

"Kevin De Bruyne come sta? Sta benissimo, abbiamo visto il vero De Bruyne con il Belgio. Un fuoriclasse. Ha incontrato la Turchia, un po' in crisi. Ha giocato con l'energia di un giovane. Kevin non parla spesso, ma quando parla dice sempre qualcosa. Ha spiegato dopo la Turchia che con il nuovo ct Van Bommel ha avuto un confronto positivo. Le squadre di Conte e Garcia giocano con uno stile di gioco diverso. Van Bommel gioca all'olandese, con pressing alto. Con Allegri si deve vedere un altro De Bruyne. De Bruyne ora è a Parigi con la squadra. C'erano stati rumors sulla sua squalifica, per un cartellino giallo preso in modo sciocco, ma invece è partito con la squadra a Parigi e si è allenato con loro. Sarà in tribuna per seguire la partita. Chi sarà il capitano del Belgio vista l'assenza di Tielemens e De Bruyne? Ci sono tre giocatori come Lukaku, Vanaken e Castagne che hanno già portato la fascia da capitano. Quale sarà la gestione di De Bruyne? Ha fatto un passo qui in Belgio. Penso che lui sta crescendo sul piano fisico. È promettente per il Napoli".