Verso Napoli-Frosinone, Allegri può sorridere: recupera due titolarissimi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Roma racconta l'ormai pieno recupero di Meret e Spinazzola:

Meret aveva dovuto fermarsi dopo la sfida di Champions League contro l'Arsenal. Il portiere friulano aveva accusato un problema agli adduttori che lo aveva costretto a uno stop precauzionale. Il percorso di recupero è però ormai alle spalle e il numero uno azzurro è pronto a riprendere il suo posto tra i pali. Una posizione che, nelle gerarchie di Allegri, appare ben definita: Meret è stato scelto come titolare, con Milinkovic nel ruolo di secondo. Ma il tecnico ritroverà anche Spinazzola. Leonardo aveva accusato un problema muscolare prima del match contro la Fiorentina che lo aveva costretto a rallentare e a lavorare a parte. Anche per lui, però, il recupero procede nel migliore dei modi: l'esterno è tornato a stare bene ed è pronto a rimettersi a disposizione".