Napoli Basketball, Jakimovski: "Sono venuto qui per migliorare, Repesa mi sprona ogni giorno! Col doppio impegno si può sentire stanchezza ma..."

Andrej Jakimovski, ala del Napoli Basketball, è intervenuto nel corso della puntata numero 28 di “Speak&Roll” su Radiocapri

I PRIMI MESI IN MAGLIA NAPOLI - "Sono stati mesi molto positivi per me e per la squadra, sono venuto a Napoli per migliorare rispetto a Trento. E credo che con coach Repesa posso migliorare ancora, lui ogni giorno mi sprona sempre più che sia allenamento o partita. Io sono un giocatore che vuole segnare, ma ovviamente prevale sempre la squadra. Le prime due partite sono andate bene, ma ogni giorno come team vogliamo migliorare".

IL COMPAGNO PIÙ FORTE DI QUESTO TEAM - "Non posso sceglierne uno, sono tutti molto bravi e questo è un gran merito della società. Sono tutti e tredici davvero molto bravi e questo è il valore aggiunto. Il coach ogni giorno ci sprona a dare il massimo come gruppo, quindi mi è difficile scegliere una sola domanda".

LA SCELTA DEL NUMERO DI MAGLIA - "Ho giocato sempre con il numero 23 anche al college, ovviamente il riferimento è a Michael Jordan, idolo di ogni bambino della mia generazione".

COME GESTIRE LA STANCHEZZA VISTO IL DOPPIO TURNO - "Saremo pronti, ovviamente si può sentire stanchezza, ma tutto lo staff tecnico sta facendo un lavoro eccelso per il recupero e abbiamo un roster lungo pieno di giocatori pronti".

L'ESPERIENZA AL COLLEGE - "Quattro anni a Washington State e uno a Colorado, mi hanno formato e ho giocato con e contro dei giocatori che adesso sono regolarmente in NBA. Dopo il college ho deciso di ritornare in Europa per fare un passo diverso, firmando a Trento e giocando subito in Eurocup e ora sono a Napoli per migliorare ancora".

LIVELLO DEL CAMPIONATO - "Ci sono squadre che hanno investito molto, l'anno scorso se il livello era alto, quest'anno lo è molto di più, per questo abbiamo fatto qualche amichevole di lusso in più contro squadre nostre pari livello".