Dove vedere Italia-Turchia in tv: partita in chiaro sulla RAI? Di Lorenzo e Vergara scalpitano
Nazionali 09:05
Dove vedere Italia-Turchia in tv in chiaro
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Dove vedere Italia-Turchia in tv in chiaro
Dove vedere Italia-Turchia in Tv e streaming: nuovo appuntamento per la Nations League con la quarta giornata.
Fischio d'inizio alle 20:45 di lunedì 5 ottobre 2026 con una sfida che preannuncia spettacolo.
Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming
Dunque grande appuntamento con Italia-Turchia che vale la quarta giornata Nations League. Chi vincerà? Dove vedere Italia-Turchia in Tv e streaming? Gara su Rai 1, disponibile in chiaro per i tifosi azzurri.
Dove vedere Italia-Turchia in streaming? A questa domanda, alla luce di quanto detto, c'è una risposta quindi: ovvero anche su Rai Play da tutti i dispositivi abilitati, anche accessibile da smartphone, tablet, pc, smart tv e dispositivi compatibili.
Probabili formazioni Italia-Turchia
In campo ci saranno Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara?
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct: Mancini.
- TURCHIA (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct: Montella.
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