Arriva una pessima notizia ad Allegri per Napoli-Frosinone

Ultimissime Napoli - In vista della prossima partita di campionato Napoli-Frosinone, arriva una brutta notizia per Allegri per quanto riguarda la situazioni infortuni del Napoli con un giocatore che sicuramente non potrà essere a disposizione.

Infortuni Napoli: brutta notizia per Allegri

Hojlund, McTominay e Alisson Santos

Al rientro dalla sosta, Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su due pedine importanti come Alex Meret e Leonardo Spinazzola, entrambi destinati a rappresentare due rientri dalla lista infortunati.

Ci sono delle novità anche per i recuperi di Luca Marianucci e Giovane che, come scrive Repubblica, potrebbero essere almeno in panchina. Aumenterebbero così le alternative a disposizione. Ma c'è una pessima notizia per il rientro di Alisson Santos, invece, perché bisognerà attendere ancora il recupero del giocatore brasiliano, che punta a tornare a disposizione per la sfida contro il Venezia di sabato 17 ottobre. Al momento però resta l'incognita.

Per gli altri, invece, c'è da capire se McTominay avrà l'ok dagli esami per l'idoneità sportiva e per andare almeno in panchina. Al momento non ci sono notizie rassicurati sul recupero di Anguissa. Si è fatto male, invece, anche Olivera oltre Favasuli in questa pausa Nazionali.