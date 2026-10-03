Infortuni Napoli, quattro giocatori verso il rientro! Anguissa è ancora KO

Infortuni Napoli, ultimissime notizie da Castel Volturno: oggi il quotidiano La Repubblica fa il punto della situazione per quanti riguarda i calciatori fermi ai box per infortunio, anticipando quelli che dovrebbero essere i primi rientri in vista di Napoli-Frosinone, prossima partita di campionato in programma sabato prossimo al Maradona.

Infortuni Napoli, condizioni e tempi di recupero

Ad oggi, il Napoli ha nove calciatori infortunati: sono Meret, Spinazzola, Giovane, Marianucci, McTominay, Anguissa e Favasuli. Di questi, almeno quattro dovrebbero già essere a disposizione di Allegri nei prossimi giorni, mentre gli altri potrebbero metterci ancora un po' di tempo prima di recuperare la condizione fisica.

I prossimi rientri in programma sono quelli di Meret e Spinazzola: entrambi hanno pienamente recuperato e saranno certamente aggregati al gruppo per il Frosinone. Ottimismo anche per quanto riguarda Marianucci e Giovane, il cui rientro appare ormai imminente. Da valutare invece le condizioni di Scott McTominay, in attesa di ricevere l'idoneità sportiva e per il quale Allegri farà le sue valutazioni in base alla tenuta fisica.

Chi resta fermo ai box è Frank Zambo Anguissa, che secondo La Repubblica è ancora in dubbio a causa del problema all'adduttore. La new entry nell'infermeria è Costantino Favasuli: ci vorrà almeno un mese e mezzo prima di rivederlo in campo. Out anche Buongiorno e Alisson Santos.