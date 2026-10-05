Conte: "Un allenatore fornire direzione e visione. Guardate il Como con Fabregas che ha voce in capitolo"

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Nell'intervista rilasciata a The Athletic, Antonio Conte ha parlato del ruolo che - secondo il suo pensiero - deve avere un allenatore all'interno di un club:

“C’è una direzione, c’è una visione. Arteta definisce la direzione, proprio come facevano Klopp e Guardiola. A mio avviso, l’allenatore deve essere al centro; deve essere importante. Se non sei contento, lo licenzi. L’allenatore deve fornire la direzione e la visione. Guardate il Como. Cesc ha voce in capitolo. Al PSG non hanno vinto la Champions League con Mbappé, Messi e Neymar. Stiamo parlando dei migliori giocatori del mondo. Ma bisogna capire che ci devono essere equilibrio e affiatamento”.

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