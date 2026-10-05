Renica: "Lucca non ha mai dimostrato di essere da Napoli, questa maglia gli pesa"

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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L'intervista di Alessandro Renica a Repubblica per quanto accaduto con il mercato estivo del Napoli

Alessandro Renica, una delle colonne del Napoli maradoniano e punto di riferimento dell'Associazione Napoli Legends, è intervenuto in un'intervista a Repubblica per dire la sua su alcuni calciatori del Napoli come Lorenzo Lucca:

«La società non ha dato ad Allegri la stessa disponibilità economica fornita a Conte. Qualcosa serviva».

In che ruolo?

«Secondo me un attaccante andava comprato».

Lucca non la convince?

«Credo che gli pesi questa maglia. Non ha mai dimostrato. Napoli non è una piazza come le altre».

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