Renica: "Lucca non ha mai dimostrato di essere da Napoli, questa maglia gli pesa"
Le Interviste 07:30
Renica
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L'intervista di Alessandro Renica a Repubblica per quanto accaduto con il mercato estivo del Napoli
Alessandro Renica, una delle colonne del Napoli maradoniano e punto di riferimento dell'Associazione Napoli Legends, è intervenuto in un'intervista a Repubblica per dire la sua su alcuni calciatori del Napoli come Lorenzo Lucca:
«La società non ha dato ad Allegri la stessa disponibilità economica fornita a Conte. Qualcosa serviva».
In che ruolo?
«Secondo me un attaccante andava comprato».
Lucca non la convince?
«Credo che gli pesi questa maglia. Non ha mai dimostrato. Napoli non è una piazza come le altre».
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