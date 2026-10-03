De Bruyne, quella frase fa riflettere il Napoli: “Questo stile di gioco mi si addice di più”

Kevin De Bruyne manda un messaggio chiaro dal Belgio. Dopo la doppietta realizzata contro la Turchia, il centrocampista del Napoli ha spiegato quale tipo di calcio riesce a esaltare maggiormente le sue caratteristiche. Una riflessione che inevitabilmente coinvolge anche Massimiliano Allegri.

De Bruyne Napoli, il messaggio ad Allegri

La prestazione con il Belgio ha messo nuovamente in evidenza la qualità del centrocampista azzurro, protagonista nel successo per 3-0 sulla Turchia. De Bruyne ha contribuito alla vittoria con due reti e una prova di grande intensità, accompagnata da 3 passaggi chiave, 41 passaggi completati su 48, 5 duelli vinti e 9 palloni recuperati.

Al termine della partita, il giocatore ha spiegato quale impostazione tattica gli consenta di esprimersi al meglio: “Penso che questo stile di gioco mi si addica di più. Voglio sempre spingere in avanti in modo aggressivo. E anche essere aggressivo in attacco. I ragazzi intorno a me sono molto energici, ma questo stile di gioco mi si addice semplicemente di più. E sono anche in una condizione fisica migliore rispetto all’anno scorso”.

Parole che aprono una riflessione sul Napoli e sulle possibili soluzioni di Allegri. Un sistema più verticale e aggressivo potrebbe permettere a De Bruyne di incidere maggiormente anche in azzurro.

Hojlund-Napoli, un tema simile

Un discorso analogo riguarda Rasmus Hojlund. L’attaccante ha segnato due gol nelle ultime tre partite con la Danimarca, mentre è rimasto a secco nelle ultime tre gare disputate con il Napoli.

Con la nazionale danese, il centravanti sembra avere maggiori opportunità di attaccare la profondità e ricevere palloni verticali. Al Napoli, invece, il coinvolgimento offensivo appare più discontinuo.

I numeri delle prime cinque giornate alimentano la riflessione: sette gol segnati dagli azzurri a fronte di 7,18 expected goals, con una media di 13,8 tiri a partita. Anche in fase difensiva ci sono margini di crescita, con 16,6 conclusioni concesse agli avversari di media.

De Bruyne e Hojlund rappresentano due casi differenti, ma indicano una possibile esigenza comune: un Napoli più verticale e aggressivo. Ora spetterà ad Allegri valutare come sfruttare al meglio le loro caratteristiche.