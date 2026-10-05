Sky - Domani esami medici per McTominay: in caso di idoneità sportiva Allegri può convocarlo già sabato
Notizie 14:15
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Si avvicina il ritorno in campo per Scott McTominay. Come riportato da Sky Sport, domani, martedì 6 ottobre, il centrocampista del Napoli svolgerà gli esami medici al fine di ottenere l'idoneità sportiva. A settembre, lo scozzese si è sottoposto a un intervento al cuore per un'ablazione chirurgica per risolvere una lieve aritmia benignae. Dopo una prima fase di recupero svolta in Inghilterra, McTominay è tornato a Castelvolturno per seguire un lavoro personalizzato.
In caso di esito positivo, l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri potrebbe valutare di convocare il centrocampista già per la prossima gara di campionato. Nel sesto turno di Serie A, gli azzurri ospiteranno allo stadio "Maradona" il Frosinone.
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