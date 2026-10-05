Conte: "Futuro? Mi piacerebbe andare in un club che ha perso di vista la propria storia"

Antonio Conte a The Athletic ha parlato anche del suo futuro esprimendo un pensiero per quanto riguarda una possibile destinazione: "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c’è pressione, dove, in fin dei conti, sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere".