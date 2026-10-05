Napoli, momento della verità per Allegri: serve cambiare passo alla ripresa

La lunga sosta sta per finire e per il Napoli di Massimiliano Allegri è arrivato il momento della verità. Il fitto calendario che attende le big potrebbe modificare gli equilibri della stagione, ma soprattutto dirà molto sulle reali ambizioni degli azzurri.

Allegri non ha mai cercato alibi nel corso della sua carriera e anche questa volta dovrà trovare rapidamente le soluzioni per rilanciare una squadra che, finora, ha mostrato soltanto a sprazzi il proprio potenziale. Il rendimento espresso non è ancora sufficiente per una formazione che nelle ultime due stagioni ha conquistato un primo e un secondo posto.

Napoli, serve molto più dei lampi

Finora si sono visti momenti di buon Napoli come scrive Repubblica, ma troppo spesso sono rimasti episodi isolati. La squadra deve trovare maggiore continuità, soprattutto considerando le aspettative che accompagnano un gruppo costruito per competere su più fronti.

Il Napoli è chiamato a cambiare passo e la ripresa dopo la maxi-sosta rappresenta un'occasione importante. Il calendario sarà particolarmente intenso e costringerà Allegri a gestire al meglio uomini, energie e rotazioni. La Serie A e la Champions League metteranno gli azzurri davanti a una lunga serie di appuntamenti ravvicinati.

Il progetto Allegri è appena iniziato

Quando Aurelio De Laurentiis e Allegri hanno scelto di ripartire insieme con un contratto triennale, l'obiettivo era aprire un nuovo ciclo e riportare il Napoli stabilmente ai vertici.

Non può bastare, però, il richiamo alla storia e al precedente passaggio di consegne tra Allegri e Conte alla Juventus. Per costruire un ciclo vincente servono lavoro, programmazione, continuità e soprattutto risultati.

Lo stesso Allegri ha sottolineato nelle scorse settimane la necessità di concedere tempo alla squadra per crescere anche dal punto di vista fisico e strutturale.

La ripresa dirà molto sul Napoli

Il momento della ripartenza sarà quindi particolarmente importante. Il Napoli dovrà dimostrare di poter trasformare i lampi mostrati finora in un rendimento più continuo e convincente.

La sfida contro il Frosinone sarà il primo appuntamento dopo la sosta, prima di un periodo nel quale gli azzurri saranno chiamati a giocare praticamente ogni pochi giorni.

È proprio questo il passaggio che può definire la stagione: il Napoli ha ancora tutto il tempo per cambiare marcia, ma dovrà farlo subito. Le possibilità di tornare a vincere e competere per obiettivi importanti non arrivano per caso: vanno costruite partita dopo partita.