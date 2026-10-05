Coppa Italia Primavera, Napoli-Spezia ai trentaduesimi di finale! Calendario e tabellone
Coppa Italia 13:15
Tabellone Coppa Italia Primavera
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Stadio, data e orario di Napoli-Spezia, partita di Coppa Italia Primavera
La Lega Serie A ha pubblicato il calendario e il programma gare dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Primavera 2026/2027.
Per la formazione under-20 della SSC Napoli arriva l'incrocio casalingo contro lo Spezia: gli azzurrini scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 15:00 sul terreno di gioco dello Stadio "G. Piccolo" di Cercola. Un appuntamento a eliminazione diretta fondamentale per il prosieguo del cammino della formazione partenopea nella competizione.
Coppa Italia Primavera 2026-2027
Di seguito il tabellone e il calendario con tutte le partite di Coppa Italia Primavera:
Martedì 27 ottobre 2026
- Lazio - Sudtirol: ore 11.00, Stadio M. Fersini di Formello
- Genoa - Reggiana: ore 15.00, Sciorba Stadium di Genova
- Monza - Union Brescia: ore 15.00, CS Silvio e Luigi Berlusconi di Monza
- Sassuolo - Renate: ore 15.00, Stadio E. Ricci di Sassuolo
- Torino - Bari: ore 15.00, Campo 1 CS Robaldo di Torino
Mercoledì 28 ottobre 2026
- Como - Pescara: ore 11.00, Comunale A. Volontè di Rovello Porro
- Cremonese - Benevento: ore 11.00, Campo n. 2 CS Arvedi di Cremona
- Frosinone - V. Entella: ore 11.00, Centro Sportivo di Ferentino
- Lecce - Pisa: ore 12.00, Deghi Center di San Pietro in Lama
- Cagliari - Lecco: ore 14.15, Campo 1 Crai Sport Center di Assemini
- Empoli - Perugia: ore 15.00, CS Petroio di Vinci Milan - Catanzaro: ore 15.00, Puma House of Football di Milano
- Modena - Sampdoria: ore 15.00, Stadio Vicini di Savignano sul Panaro
- Napoli - Spezia: ore 15.00, Stadio G. Piccolo di Cercola
- Verona - Pro Vercelli: ore 15.00, Stadio A. Olivieri di Verona
- Albinoleffe - Avellino: ore 15.45, CS Facchetti di Cologno al Serio
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google