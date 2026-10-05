Troise annuncia: "Ecco i tempi di recupero di Alisson, McTominay, Favasuli e Olivera"

Ultime notizie SSC Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te Ciro Troise ha fatto il punto sugli infortunati del Napoli:

"Favasuli torna dopo la sosta di novembre. Per Olivera si tratta invece di una lesione distrattiva, è un problema meno grave. Si parla di 10-15 giorni di stop. Realisticamente, l'obiettivo per il rientro è il Bodo Glimt. Ma ciò significa che Spinazzola dovrà giocare tre partite di fila. Il Napoli stava lavorando sull'idea di giocare con il 3-4-2-1 con Favasuli sulla sinistra. Si continuerà con il 4-3-3, può cambiare qualcosa in costruzione. Il Napoli deve comandare il gioco nelle prossime partite. Marianucci ha fatto qualche partita da terzino destro nella sua storia. Meret, Marianucci, Giovane hanno grandi possibilità di essere convocati per il Frosinone. Si attende martedì l'idoneità sportiva di Scott McTominay. Se tutto va bene, sabato contro il Frosinone andrà in panchina. Poi gradualmente rientrerà. Alisson Santos se tutto va bene sarà tra i convocati per la sfida contro il Venezia. Anguissa è uno dei più indefiniti tra i recuperi, vedremo cosa accadrà questa settimana. L'auspicio in vista di Frosinone sono il rientro tra i convocati di Meret, Marianucci, Giovane e McTominay. E se Meret è veramente in condizione, può giocare anche titolare".