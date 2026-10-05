Italia-Turchia, dove vederla in chiaro: canale Tv e orario

Dove vedere Italia-Turchia in Tv in chiaro? Ci sono novità importanti per i tifosi italiani che questa sera vorranno seguire in diretta Tv la partita Italia-Turchia di Nations League che sarà possibile vederla anche gratis. Prossima partita Italia: c'è la Turchia di Montella.

Dove vedere Italia-Turchia in Tv

Italia-Turchia in chiaro - Si torna in campo con l'ultima partita della Nazionale (la quarta) in questa lunga sosta. L'Italia arriva da due risultati utili di fila dopo la vittoria proprio contro la Turchia in trasferta e il pareggio (sempre in trasferta) contro la Francia. Ma dove vedere Italia-Turchia? Ci sono tutte le indicazioni ufficiali su come e dove seguire la prossima partita degli azzurri.

Italia-Turchia orario - La partita di Nations League Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta alle ore 20:45 sul canale Rai 1. È possibile seguire la partita Italia-Turchia in diretta gratis anche in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Dove vedere Italia-Turchia in Tv

Probabili formazioni Italia-Turchia

Formazioni Italia-Turchia, tutte le ultime notizie sulla prossima partita di Nations League con le scelte dei due allenatori. Queste le probabili formazioni di Italia-Turchia: