Gazzetta - Niente cambio modulo per il Napoli: cosa ha fatto cambiare idea ad Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Nelle ultime settimane si è paventata la possibilità che Massimiliano Allegri potesse cambiare volto al suo Napoli dal punto di vista tattico abbandonando la difesa a quattro. Una soluzione che il tecnico toscano aveva in mente di sperimentare durante questa lunga sosta per le nazionali ma che poi è stato costretto a rimettere nel cassetto come spiega stamattina la Gazzetta dello Sport.

Napoli Frosinone, Allegri conferma il 4-3-3

Come si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'idea di un Napoli con la difesa a tre contro il Frosinone è da considerarsi naufragata al momento. Questo perché l'infortunio di Costantino Favasuli ha cambiato i piani di Allegri il quale confidava molto sull'ex Catanzaro come pedina in grado di cambiare tatticamente il Napoli. Inoltre ci sono ancora diversi calciatori fermi ai box per cui l'allenatore sarebbe orientato a non fare esperimenti e partire - al momento - su una certezza dal punto di vista del sistema di gioco. più avanti si vedrà.

Ragion per cui, il Napoli giocherà ancora con il 4-3-3 sabato sera contro la formazione allenata da Alvini. Per la Gazzetta dello Sport, il probabile undici che Allegri potrebbe mandare in campo con il Frosinone potrebbe essere il seguente: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. A centrocampo Lobotka, Gilmour e De Bruyne. Tridente offensivo composto da Politano, Hojlund e Lang.