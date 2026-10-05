Napoli Basketball, Spissu: "A Podgorica trasferta non semplice considerando anche il viaggio! Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per questa città"
Torna in Eurocup il Napoli Basketball che affronta domani, nella gara valevole per la seconda giornata del gruppo C, la squadra montenegrina del Buducnost Podgorica. La partita si disputerà allo Sportski Centar Moraca, con inizio alle ore 19.00.
Dopo l'ottima partenza in Serie A ed in Europa, la squadra di Coach Repesa affronta una delle "grandi" della competizione. Entrambe le squadre hanno vinto la prima gara disputata, gli azzurri superando il Bourg-en-Bresse, il Buducnost si è imposto 99-75 in Polonia contro lo Slask Wroclaw, prossimo avversario europeo del Napoli Basketball. Nel match di Aba League disputato nel weekend, la squadra di Coach Zakelj ha vinto in Slovenia con il Krka Novo Mesto 77-72.
Dichiarazione Marco Spissu:
"Ci aspetta una partita impegnativa, come tutte quelle di Eurocup, che arriva dopo una vittoria sofferta nell'ultimo turno di Serie A. Sarà la prima trasferta europea, non semplice considerando anche il viaggio. Stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per questa città. Andremo a Podgorica per i 2 punti. Troveremo un campo molto caldo ed ostico. Servirà la giusta aggressività fin dal primo minuto."
Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Sky Sport Basket, canale 205 di Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basketball.
Ecco l'elenco dei membri del Napoli Basketball (staff e squadra):
STAFF
- Jasmin Repesa — Allenatore | Naz: CRO | Nato: 01/06/1961 | Contratto: 2027
- Dino Repesa — Vice allenatore | Naz: CRO | Nato: 25/09/1992 | Contratto: 2027
- Davide Gabriele — Secondo assistente | Naz: ITA | Nato: 03/04/1992 | Contratto: 2027
SQUADRA
- Markel Brown — ruolo: guardia | Alt: 191 cm | Peso: 85 kg | Nato: 29/01/1992 | Naz: USA | College: Oklahoma State '14 | Contratto: 2027
- Guglielmo Caruso — ruolo: centro | Alt: 207 cm | Peso: 101 kg | Nato: 03/07/1999 | Naz: ITA | College: Santa Clara '21 | Contratto: 2027 opz 2028
- Jeff Dowtin jr — ruolo: playmaker | Alt: 190 cm | Peso: 81 kg | Nato: 10/05/1997 | Naz: USA | College: Rhode Island '20 | Contratto: 2027
- Leonardo Faggian — ruolo: guardia-ala | Alt: 194 cm | Peso: 84 kg | Nato: 06/02/2004 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2028 t&p opz '27
- Andrej Jakimovski — ruolo: ala | Alt: 201 cm | Peso: 97 kg | Nato: 18/03/2001 | Naz: N.MAC-BUL* | College: Colorado '25 | Contratto: 2028 EL out 2027
- John Petrucelli — ruolo: guardia-ala | Alt: 193 cm | Peso: 83 kg | Nato: 27/10/1992 | Naz: USA-ITA | College: Molloy '14 | Contratto: 2028
- Jahmi'us Ramsey — ruolo: guardia | Alt: 191 cm | Peso: 87 kg | Nato: 09/06/2001 | Naz: USA | College: Texas Tech '20 | Contratto: 2027
- Assane Sankarè — ruolo: ala forte | Alt: 204 cm | Peso: 99 kg | Nato: 10/04/2007 | Naz: SEN* | College: - | Contratto: 2028
- Zac Seljaas — ruolo: ala | Alt: 202 cm | Peso: 97 kg | Nato: 11/07/1997 | Naz: USA | College: Brigham Young '20 | Contratto: 2027
- Marco Spissu — ruolo: playmaker | Alt: 184 cm | Peso: 77 kg | Nato: 05/02/1995 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2028
- Kaleb Tarczewski — ruolo: centro | Alt: 213 cm | Peso: 111 kg | Nato: 26/02/1993 | Naz: USA | College: Arizona '16 | Contratto: 2027
- Leonardo Totè — ruolo: ala forte-centro | Alt: 207 cm | Peso: 90 kg | Nato: 08/07/1997 | Naz: ITA | College: - | Contratto: 2027
- Jack White — ruolo: ala | Alt: 201 cm | Peso: 101 kg | Nato: 05/08/1997 | Naz: AUS | College: Duke '20 | Contratto: 2027
La preseason del Napoli Basketball.
- 21 agosto: Spartak Subotica-Napoli Basketball 66-70
- 27 agosto: Igokea-Napoli Basketball 104-97
- 1 settembre: Krka Novo Mesto-Napoli Basketball 65-104
- 5 settembre : Memorial Pajetta a Udine: Napoli Basketball-Pallacanestro Reggiana 97-88
- 6 settembre: Memorial Pajetta a Udine: Napoli Basketball-PAOK Salonicco 74-100
- 12 settembre: Trofeo Basilicata a Matera, Napoli Basketball-Varese 98-102
- 13 settembre: Trofeo Basilicata a Matera, Napoli Basketball-Scafati 106-90
- 19 settembre: Strasburgo-Napoli Basketball 69-76
Il Napoli Basketball ha ricevuto l’approvazione del Board di EuroLeague per la proposta vincolante di acquisizione di una franchigia. Come condizione prevista dalla proposta, il Consiglio di EuroLeague ha autorizzato la dirigenza a proseguire nel processo di sviluppo e a presentare la proposta del Napoli Basketball ai proprietari di EuroLeague per l’approvazione finale prevista in autunno.
Il Napoli Basket é tra le 11 squadre in lizza per un posto tra le 8 franchigie di espansione di Eurolega, assieme a Valencia, Dubai, Roma Maxima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Partizan, Crvena Zvezda, London Lions, Virtus Bologna e Parigi. Fee prevista di accesso attorno agli 80 milioni di euro.
«Siamo onorati di essere stati selezionati da EuroLeague e fiduciosi che la nostra candidatura possa ricevere le approvazioni formali», ha dichiarato Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basketball. «Napoli è un posto unico, con un richiamo internazionale e una cultura sportiva appassionata che non ha eguali in nessun’altra città del mondo. Vorremmo ringraziare i nostri tifosi per la loro passione, per aiutarci ogni giorno a migliorare come società, e la Città di Napoli per il suo sostegno. È stato emozionante vedere il nostro progetto prendere vita ed essere considerati tra le 50 migliori società professionistiche di basket al mondo».
Il Performance & Medical Staff del Napoli Basketball che accompagnerà la squadra nella stagione 2026/27.
MEDICAL AREA
- Beniamino Casillo | Responsabile Staff Medico-Sanitario
- Armando Gatto | Responsabile Ortopedia & Riabilitazione
- Gaetano Iaquinto | Biologo Nutrizionista
- Michele Trapani | Osteopata
- Carlo Capuano | Consulente Specialista Odontoiatra
PERFORMANCE AREA
- Giustino Danesi | Preparatore Atletico
- Davide Bocci | Preparatore Atletico
- Claudio Maddaloni | Preparatore Atletico
- Marco Madau | Fisioterapista
- Matteo Melillo | Fisioterapista
È stato pubblicato il calendario della BKT EuroCup 2026-27, a cui parteciperà il Napoli Basketball.
Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro gironi da otto squadre ciascuno, con formula all'italiana (andata e ritorno). Le prime quattro classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta.
I playoff saranno articolati in ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, con tutti i turni disputati al meglio delle tre partite.
Questo format prevede un totale di 224 partite nella stagione regolare, in programma tra martedì 29 settembre 2026 e mercoledì 13 gennaio 2027. La fase a eliminazione diretta potrà aggiungere fino a 45 ulteriori incontri.
Gli ottavi di finale si giocheranno tra martedì 2 febbraio e venerdì 12 febbraio 2027. I quarti di finale inizieranno martedì 9 marzo e si concluderanno entro venerdì 19 marzo. Le semifinali sono previste tra mercoledì 31 marzo e venerdì 9 aprile.
La finale di EuroCup si disputerà al meglio delle tre gare: Gara 1 è in programma mercoledì 21 aprile, Gara 2 martedì 27 aprile e l'eventuale Gara 3 venerdì 30 aprile 2027.
Calendario del Napoli Basketball – BKT EuroCup 2026/27
- Mercoledì 30 settembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs COSEA JL Bourg-en-Bresse
- Martedì 6 ottobre 2026, ore 19:00 – Buducnost Voli Podgorica vs Napoli Basketball
- Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 19:00 – Slask Wroclaw vs Napoli Basketball
- Martedì 20 ottobre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Tofas Bursa
- Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 19:00 – Neptunas Klaipeda vs Napoli Basketball
- Martedì 3 novembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Dolomiti Energia Trento
- Mercoledì 11 novembre 2026, ore 19:00 – Niners Chemnitz vs Napoli Basketball
- Mercoledì 18 novembre 2026, ore 19:30 – COSEA JL Bourg-en-Bresse vs Napoli Basketball
- Martedì 8 dicembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Buducnost Voli Podgorica
- Martedì 15 dicembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Slask Wroclaw
- Mercoledì 23 dicembre 2026, ore 18:00 – Tofas Bursa vs Napoli Basketball
- Mercoledì 30 dicembre 2026, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Neptunas Klaipeda
- Martedì 5 gennaio 2027, ore 20:00 – Dolomiti Energia Trento vs Napoli Basketball
- Mercoledì 13 gennaio 2027, ore 20:00 – Napoli Basketball vs Niners Chemnitz
Gruppo A
- Le Mans (Francia)
- Hapoel Jerusalem (Israele)
- San Pablo Burgos (Spagna)
- Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia)
- Derthona Basket (Italia)
- Aris BC (Grecia)
- Rostock Seawolves (Germania)
- Riga Zelli (Lettonia)
Gruppo B
- Turk Telekom (Turchia)
- U-BT Cluj-Napoca (Romania)
- La Laguna Tenerife (Spagna)
- Reyer Venezia (Italia)
- Maxima Roma (Italia)
- Siauliai Basketball (Lituania)
- London Lions (Regno Unito)
- Skyliners Frankfurt (Germania)
Gruppo C
- JL Bourg (Francia)
- Tofas Bursa (Turchia)
- Buducnost VOLI (Montenegro)
- Aquila Trento (Italia)
- Napoli Basketball (Italia)
- Neptunas Klaipeda (Lituania)
- Niners Chemnitz (Germania)
- Slask Wroclaw (Polonia)
Gruppo D
- Monaco (Francia)
- Bahcesehir Koleji (Turchia)
- BAXI Manresa (Spagna)
- Ratiopharm Ulm (Germania)
- Roma Basketball (Italia)
- Lietkabelis Panevezys (Lituania)
- PAOK Salonicco (Grecia)
- Balkan Botevgrad (Bulgaria)
LE DATE DELLA REGULAR SEASON
Lega Basket ufficializza il calendario della Regular Season della LBA Serie A SisalClub 2026/27. Anche in questa stagione è stata applicata la logica del calendario asimmetrico, che presenta il girone di ritorno diverso nella sequenza delle gare rispetto a quello della andata.
La regular season 2026/27 prenderà il via nel weekend del 27 settembre, una settimana dopo il primo evento stagionale, la Supercoppa LBA 2026 alla Nova Arena di Tortona, in programma il 19 e 20 settembre.
Il girone d’andata, che eleggerà le 8 protagoniste della Final Eight di Coppa Italia di Torino, si concluderà domenica 10 gennaio 2027. L’ultimo turno di regular season è previsto per domenica 9 maggio 2027.
La prima riedizione in campionato delle ultime LBA Finals tra Armani Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia è in programma per il turno del 20 dicembre alla 12ª giornata al Taliercio. Con ritorno all’Unipol Forum si disputerà il 7 febbraio 2027 (19° turno).
La sfida in campionato tra le due squadre protagoniste anche quest’anno in Eurolega, Armani Olimpia Milano e Virtus Bologna, si disputeranno nel weekend del 25 ottobre 2026 (5° turno) all’Unipol Forum di Assago e del 24 gennaio 2027 (17° turno) all’Unipol Hall di Bologna.
Nella Serie A SisalClub 2026/27 ci sarà anche il derby di Roma tra Maxima e BC SPQR, che si disputerà nel 3° (11 ottobre 2026) e nel 17° turno (24 gennaio 2027).
Tra le date che i tifosi segneranno in rosso sul proprio calendario, Cantù-Varese (6 dicembre 2026 e 7 febbraio 2027), Napoli-Scafati (8 novembre 2026 e 14 febbraio 2027), Treviso-Venezia (25 ottobre 2026 e 24 gennaio 2027) Udine-Trieste (6 dicembre 2026 e 31 gennaio 2027).
Durante il periodo natalizio la Serie A scenderà in campo in due turni: domenica 20 e domenica 27 dicembre.
La Virtus Bologna disputerà le sue gare casalinghe al PalaDozza sino al mese di novembre: in dicembre è infatti previsto il trasferimento nella nuova Unipol Hall a BolognaFiere. Anche Cantù, dopo l'inizio di stagione al PalaDesio, si trasferirà nella nuova Cantù Arena dal mese di marzo 2027.
La stagione regolare 2026/2027 non prevede turni infrasettimanali.
I PLAYOFF
Le date della post-season verranno ufficializzate in base al cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee per Club.
LA FINAL EIGHT 2027 DAL 17 AL 21 FEBBRAIO A TORINO
Le migliori otto squadre al termine del girone di andata si contenderanno la Coppa Italia nella Final Eight, in programma dal 17 al 21 febbraio 2027. Per il quinto anno consecutivo, la manifestazione si disputerà all'Inalpi Arena di Torino.
LE FINESTRE PER LE NAZIONALI
In questa stagione sono previste due finestre dedicate alle attività delle Nazionali, con le partite valide per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027. Il campionato si ferma di conseguenza nei weekend del 29 novembre 2026 e del 28 febbraio 2027.
CALENDARIO SERIE A SISALCLUB – REGULAR SEASON 2026/27
Girone di andata
1ª Giornata – Domenica 27/09/2026
- Armani Olimpia Milano - Pallacanestro Trieste
- Bertram Derthona Tortona - Tezenis Verona
- Nutribullet Treviso Basket - BC Roma SPQR
- Umana Reyer Venezia - Acqua S.Bernardo Cantù
- Maxima Roma - Napoli Basketball
- UNA Hotels Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino
- Openjobmetis Varese - Virtus Bologna
- APU Old Wild West Udine - Longobardi Scafati Basket
2ª Giornata – Domenica 04/10/2026
- Virtus Bologna - Maxima Roma
- BC Roma SPQR - Bertram Derthona Tortona
- Tezenis Verona - Armani Olimpia Milano
- Dolomiti Energia Trentino - Nutribullet Treviso Basket
- Pallacanestro Trieste - Umana Reyer Venezia
- Napoli Basketball - UNA Hotels Reggio Emilia
- Longobardi Scafati Basket - Openjobmetis Varese
- Acqua S.Bernardo Cantù - APU Old Wild West Udine
3ª Giornata – Domenica 11/10/2026
- Armani Olimpia Milano - Nutribullet Treviso Basket
- Umana Reyer Venezia - Virtus Bologna
- Maxima Roma - BC Roma SPQR
- Longobardi Scafati Basket - Tezenis Verona
- UNA Hotels Reggio Emilia - Bertram Derthona Tortona
- Openjobmetis Varese - Pallacanestro Trieste
- Acqua S.Bernardo Cantù - Napoli Basketball
- APU Old Wild West Udine - Dolomiti Energia Trentino
4ª Giornata – Domenica 18/10/2026
- Virtus Bologna - Longobardi Scafati Basket
- BC Roma SPQR - Umana Reyer Venezia
- Tezenis Verona - UNA Hotels Reggio Emilia
- Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese
- Bertram Derthona Tortona - Maxima Roma
- Pallacanestro Trieste - Acqua S.Bernardo Cantù
- Nutribullet Treviso Basket - APU Old Wild West Udine
- Napoli Basketball - Armani Olimpia Milano
5ª Giornata – Domenica 25/10/2026
- Armani Olimpia Milano - Virtus Bologna
- Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball
- Pallacanestro Trieste - Tezenis Verona
- Umana Reyer Venezia - Nutribullet Treviso Basket
- Maxima Roma - APU Old Wild West Udine
- Longobardi Scafati Basket - Dolomiti Energia Trentino
- UNA Hotels Reggio Emilia - Acqua S.Bernardo Cantù
- Openjobmetis Varese - BC Roma SPQR
6ª Giornata – Domenica 01/11/2026
- Virtus Bologna - Pallacanestro Trieste
- BC Roma SPQR - Longobardi Scafati Basket
- Tezenis Verona - Openjobmetis Varese
- Dolomiti Energia Trentino - Maxima Roma
- Nutribullet Treviso Basket - UNA Hotels Reggio Emilia
- Napoli Basketball - Umana Reyer Venezia
- Acqua S.Bernardo Cantù - Armani Olimpia Milano
- APU Old Wild West Udine - Bertram Derthona Tortona
7ª Giornata – Domenica 08/11/2026
- Virtus Bologna - Tezenis Verona
- Armani Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino
- Bertram Derthona Tortona - Nutribullet Treviso Basket
- Pallacanestro Trieste - BC Roma SPQR
- Maxima Roma - Acqua S.Bernardo Cantù
- Longobardi Scafati Basket - Napoli Basketball
- UNA Hotels Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia
- Openjobmetis Varese - APU Old Wild West Udine
8ª Giornata – Domenica 15/11/2026
- BC Roma SPQR - Tezenis Verona
- Dolomiti Energia Trentino - Virtus Bologna
- Nutribullet Treviso Basket - Longobardi Scafati Basket
- Umana Reyer Venezia - Maxima Roma
- Napoli Basketball - Pallacanestro Trieste
- UNA Hotels Reggio Emilia - Openjobmetis Varese
- Acqua S.Bernardo Cantù - Bertram Derthona Tortona
- APU Old Wild West Udine - Armani Olimpia Milano
9ª Giornata – Domenica 22/11/2026
- Virtus Bologna - BC Roma SPQR
- Tezenis Verona - APU Old Wild West Udine
- Dolomiti Energia Trentino - Napoli Basketball
- Bertram Derthona Tortona - Armani Olimpia Milano
- Pallacanestro Trieste - UNA Hotels Reggio Emilia
- Maxima Roma - Nutribullet Treviso Basket
- Longobardi Scafati Basket - Acqua S.Bernardo Cantù
- Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia
10ª Giornata – Domenica 06/12/2026
- BC Roma SPQR - Dolomiti Energia Trentino
- Armani Olimpia Milano - Longobardi Scafati Basket
- Nutribullet Treviso Basket - Virtus Bologna
- Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona
- Napoli Basketball - Tezenis Verona
- UNA Hotels Reggio Emilia - Maxima Roma
- Acqua S.Bernardo Cantù - Openjobmetis Varese
- APU Old Wild West Udine - Pallacanestro Trieste
11ª Giornata – Domenica 13/12/2026
- Virtus Bologna - APU Old Wild West Udine
- BC Roma SPQR - Napoli Basketball
- Tezenis Verona - Acqua S.Bernardo Cantù
- Armani Olimpia Milano - UNA Hotels Reggio Emilia
- Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona
- Pallacanestro Trieste - Nutribullet Treviso Basket
- Longobardi Scafati Basket - Umana Reyer Venezia
- Openjobmetis Varese - Maxima Roma
12ª Giornata – Domenica 20/12/2026
- Bertram Derthona Tortona - Longobardi Scafati Basket
- Nutribullet Treviso Basket - Tezenis Verona
- Umana Reyer Venezia - Armani Olimpia Milano
- Napoli Basketball - Openjobmetis Varese
- Maxima Roma - Pallacanestro Trieste
- UNA Hotels Reggio Emilia - Virtus Bologna
- Acqua S.Bernardo Cantù - Dolomiti Energia Trentino
- APU Old Wild West Udine - BC Roma SPQR
13ª Giornata – Domenica 27/12/2026
- Virtus Bologna - Bertram Derthona Tortona
- BC Roma SPQR - Acqua S.Bernardo Cantù
- Tezenis Verona - Umana Reyer Venezia
- Armani Olimpia Milano - Maxima Roma
- Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino
- Longobardi Scafati Basket - UNA Hotels Reggio Emilia
- Openjobmetis Varese - Nutribullet Treviso Basket
- APU Old Wild West Udine - Napoli Basketball
14ª Giornata – Domenica 03/01/2027
- Armani Olimpia Milano - Openjobmetis Varese
- Dolomiti Energia Trentino - Tezenis Verona
- Bertram Derthona Tortona - Pallacanestro Trieste
- Umana Reyer Venezia - APU Old Wild West Udine
- Napoli Basketball - Virtus Bologna
- Maxima Roma - Longobardi Scafati Basket
- UNA Hotels Reggio Emilia - BC Roma SPQR
- Acqua S.Bernardo Cantù - Nutribullet Treviso Basket
15ª Giornata – Domenica 10/01/2027
- Virtus Bologna - Acqua S.Bernardo Cantù
- BC Roma SPQR - Armani Olimpia Milano
- Tezenis Verona - Maxima Roma
- Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia
- Pallacanestro Trieste - Longobardi Scafati Basket
- Nutribullet Treviso Basket - Napoli Basketball
- Openjobmetis Varese - Bertram Derthona Tortona
- APU Old Wild West Udine - UNA Hotels Reggio Emilia
16ª Giornata – Domenica 17/01/2027
- Armani Olimpia Milano - Napoli Basketball
- Bertram Derthona Tortona - APU Old Wild West Udine
- Umana Reyer Venezia - BC Roma SPQR
- Maxima Roma - Dolomiti Energia Trentino
- Longobardi Scafati Basket - Virtus Bologna
- UNA Hotels Reggio Emilia - Nutribullet Treviso Basket
- Openjobmetis Varese - Tezenis Verona
- Acqua S.Bernardo Cantù - Pallacanestro Trieste
17ª Giornata – Domenica 24/01/2027
- Virtus Bologna - Armani Olimpia Milano
- BC Roma SPQR - Maxima Roma
- Tezenis Verona - Longobardi Scafati Basket
- Dolomiti Energia Trentino - UNA Hotels Reggio Emilia
- Pallacanestro Trieste - Openjobmetis Varese
- Nutribullet Treviso Basket - Umana Reyer Venezia
- Napoli Basketball - Bertram Derthona Tortona
- APU Old Wild West Udine - Acqua S.Bernardo Cantù
18ª Giornata – Domenica 31/01/2027
- Bertram Derthona Tortona - BC Roma SPQR
- Pallacanestro Trieste - APU Old Wild West Udine
- Nutribullet Treviso Basket - Dolomiti Energia Trentino
- Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese
- Maxima Roma - Virtus Bologna
- Longobardi Scafati Basket - Armani Olimpia Milano
- UNA Hotels Reggio Emilia - Napoli Basketball
- Acqua S.Bernardo Cantù - Tezenis Verona
19ª Giornata – Domenica 07/02/2027
- Virtus Bologna - UNA Hotels Reggio Emilia
- BC Roma SPQR - Pallacanestro Trieste
- Tezenis Verona - Nutribullet Treviso Basket
- Armani Olimpia Milano - Umana Reyer Venezia
- Dolomiti Energia Trentino - APU Old Wild West Udine
- Napoli Basketball - Maxima Roma
- Longobardi Scafati Basket - Bertram Derthona Tortona
- Openjobmetis Varese - Acqua S.Bernardo Cantù
20ª Giornata – Domenica 14/02/2027
- Bertram Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino
- Pallacanestro Trieste - Virtus Bologna
- Nutribullet Treviso Basket - Openjobmetis Varese
- Umana Reyer Venezia - UNA Hotels Reggio Emilia
- Napoli Basketball - Longobardi Scafati Basket
- Maxima Roma - Armani Olimpia Milano
- Acqua S.Bernardo Cantù - BC Roma SPQR
- APU Old Wild West Udine - Tezenis Verona
21ª Giornata – Domenica 07/03/2027
- Virtus Bologna - Umana Reyer Venezia
- BC Roma SPQR - Nutribullet Treviso Basket
- Armani Olimpia Milano - Bertram Derthona Tortona
- Dolomiti Energia Trentino - Pallacanestro Trieste
- Longobardi Scafati Basket - APU Old Wild West Udine
- UNA Hotels Reggio Emilia - Tezenis Verona
- Openjobmetis Varese - Napoli Basketball
- Acqua S.Bernardo Cantù - Maxima Roma
22ª Giornata – Domenica 14/03/2027
- Tezenis Verona - BC Roma SPQR
- Bertram Derthona Tortona - Openjobmetis Varese
- Pallacanestro Trieste - Armani Olimpia Milano
- Nutribullet Treviso Basket - Acqua S.Bernardo Cantù
- Umana Reyer Venezia - Longobardi Scafati Basket
- Napoli Basketball - Dolomiti Energia Trentino
- Maxima Roma - UNA Hotels Reggio Emilia
- APU Old Wild West Udine - Virtus Bologna
23ª Giornata – Domenica 21/03/2027
- BC Roma SPQR - Virtus Bologna
- Tezenis Verona - Napoli Basketball
- Armani Olimpia Milano - APU Old Wild West Udine
- Bertram Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia
- Nutribullet Treviso Basket - Maxima Roma
- UNA Hotels Reggio Emilia - Pallacanestro Trieste
- Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino
- Acqua S.Bernardo Cantù - Longobardi Scafati Basket
24ª Giornata – Sabato 27/03/2027
- Virtus Bologna - Openjobmetis Varese
- Dolomiti Energia Trentino - Acqua S.Bernardo Cantù
- Pallacanestro Trieste - Bertram Derthona Tortona
- Napoli Basketball - Nutribullet Treviso Basket
- Maxima Roma - Tezenis Verona
- Longobardi Scafati Basket - BC Roma SPQR
- UNA Hotels Reggio Emilia - Armani Olimpia Milano
- APU Old Wild West Udine - Umana Reyer Venezia
25ª Giornata – Domenica 04/04/2027
- Tezenis Verona - Virtus Bologna
- Armani Olimpia Milano - BC Roma SPQR
- Nutribullet Treviso Basket - Pallacanestro Trieste
- Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino
- Napoli Basketball - APU Old Wild West Udine
- Maxima Roma - Bertram Derthona Tortona
- Openjobmetis Varese - Longobardi Scafati Basket
- Acqua S.Bernardo Cantù - UNA Hotels Reggio Emilia
26ª Giornata – Domenica 11/04/2027
- Virtus Bologna - Napoli Basketball
- BC Roma SPQR - UNA Hotels Reggio Emilia
- Dolomiti Energia Trentino - Armani Olimpia Milano
- Bertram Derthona Tortona - Acqua S.Bernardo Cantù
- Pallacanestro Trieste - Maxima Roma
- Umana Reyer Venezia - Tezenis Verona
- Longobardi Scafati Basket - Nutribullet Treviso Basket
- APU Old Wild West Udine - Openjobmetis Varese
27ª Giornata – Domenica 18/04/2027
- Tezenis Verona - Pallacanestro Trieste
- Dolomiti Energia Trentino - Longobardi Scafati Basket
- Nutribullet Treviso Basket - Bertram Derthona Tortona
- Napoli Basketball - BC Roma SPQR
- Maxima Roma - Umana Reyer Venezia
- UNA Hotels Reggio Emilia - APU Old Wild West Udine
- Openjobmetis Varese - Armani Olimpia Milano
- Acqua S.Bernardo Cantù - Virtus Bologna
28ª Giornata – Domenica 25/04/2027
- Virtus Bologna - Nutribullet Treviso Basket
- BC Roma SPQR - Openjobmetis Varese
- Tezenis Verona - Dolomiti Energia Trentino
- Armani Olimpia Milano - Acqua S.Bernardo Cantù
- Bertram Derthona Tortona - UNA Hotels Reggio Emilia
- Umana Reyer Venezia - Napoli Basketball
- Longobardi Scafati Basket - Pallacanestro Trieste
- APU Old Wild West Udine - Maxima Roma
29ª Giornata – Domenica 02/05/2027
- Armani Olimpia Milano - Tezenis Verona
- Dolomiti Energia Trentino - BC Roma SPQR
- Bertram Derthona Tortona - Virtus Bologna
- Pallacanestro Trieste - Napoli Basketball
- Maxima Roma - Openjobmetis Varese
- UNA Hotels Reggio Emilia - Longobardi Scafati Basket
- Acqua S.Bernardo Cantù - Umana Reyer Venezia
- APU Old Wild West Udine - Nutribullet Treviso Basket
30ª Giornata – Domenica 09/05/2027
- Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino
- BC Roma SPQR - APU Old Wild West Udine
- Tezenis Verona - Bertram Derthona Tortona
- Nutribullet Treviso Basket - Armani Olimpia Milano
- Umana Reyer Venezia - Pallacanestro Trieste
- Napoli Basketball - Acqua S.Bernardo Cantù
- Longobardi Scafati Basket - Maxima Roma
- Openjobmetis Varese - UNA Hotels Reggio Emilia