Spalletti: "De Laurentiis mi punzecchia? Non parlo di lui. A Napoli ho ricevuto la più spettacolare testimonianza dell’emozione dei tifosi"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti ha risposto ad una domanda su Aurelio De Laurentiis in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport. All'attuale allenatore della Juventus è stato chiesto se sia rimasto qualcosa di non letto o detto sul rapporto tra lui ed il presidente del Napoli il quale continua a punzecchiarlo ancora oggi.

Spalletti: "De Laurentiis mi punzecchia? Non mi interessa. Dai tifosi ho ricevuto la più spettacolare emozione"

Questo quanto detto da Luciano Spalletti ai microfoni di Tuttosport:

Aurelio De Laurentiis sembra divertirsi molto a pizzicarla. Ma c’è qualcosa del vostro rapporto che ancora non abbiamo letto o sentito?

«Se vuole le parlo di Napoli, non di De Laurentiis (scuote la testa, ndr). Lì ho ricevuto la più spettacolare testimonianza dell’emozione dei tifosi: loro mi hanno contagiato. Il resto non mi interessa».



La stessa cosa vale per Francesco Totti, che proprio pochi giorni fa ha detto: «Per fare davvero la pace ci dovremmo dire tutta la verità». A cosa allude? Deve dirgli ancora qualcosa?

«Ma no, non mi fate far casino. A novembre andiamo a fare la seconda parte dello spot che avete già visto in tv: siamo saliti sugli alberi, abbiamo messo le zattere nel lago, abbiamo creato dei cunicoli. Ma sia chiara una cosa: in questi anni ho litigato di più con quelli che aveva intorno che con lui. Abbiamo fatto entrambi degli errori, ma lui è bravo. Anche ad essere leggero, a venirti a prendere per il culo di continuo».