Niente Napoli-Giugliano, non ci sarà un secondo allenamento congiunto a Castel Volturno dopo l'Avellino

Ultime notizie SSC Napoli - Superato l'ultimo weekend della lunga pausa per le nazionali, il Napoli torna ad allenarsi e a Castel Volturno. Qualche giorno fa aveva avuto luogo un allenamento congiunto con l'Avellino, squadra di Serie B, conclusasi con il risultato di 0-2. Non ce ne sarà un altro in vista del match di sabato contro il Frosinone, però.

L'ipotesi di un allenamento congiunto con il Giugliano, squadra di Serie C, è rimasta tale: non si è concretizzata, a quanto si apprende da ambienti azzurri, quindi domani ci sarà una normale seduta di allenamento, in attesa degli esami per Scott McTominay per avere l'idoneità sportiva ed il rientro dei giocatori impegnati con le Nazionali.

Verso ora di pranzo è arrivato il presidente. Prima del prossimo ciclo di gare fra una sosta e l'altra, ha fatto capolino Aurelio De Laurentiis. Attorno alle ore 13, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato al centro sportivo del club a Castel Volturno. Impossibile non incontrare il direttore sportivo Giovanni Manna e l'allenatore Massimiliano Allegri, presenti in vista dell'allenamento che avrebbe avuto inizio alle ore 16, con appuntamento alla squadra un'oretta prima. De Laurentiis si è poi intrattenuto nel suo ufficio personale per circa un'ora, racconta chi era presente, dove ha svolto delle pratiche di lavoro prima di lasciare il centro sportivo dopo circa un'ora.