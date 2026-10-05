Vergara titolare con la Turchia: perché Mancini ha scelto di dargli fiducia

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Vergara titolare contro la Turchia. Il Ct Mancini ha scelto di puntare sul calciatore del Napoli che verrà schierato nel tridente offensivo sulla destra con Scamacca punta centrale e Cambiaghi sulla fascia sinistra.

Italia Turchia, Vergara titolare

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha scelto Vergara perché l'ingresso a tutto gas nell'ultima mezz'ora contro la Francia a parigi meritavano una riconferma. Per il calciatore del Napoli si tratta di un riconoscimento importante. Sarà la prima volta dall'inizio con la maglia della Nazionale. Stasera contro la Turchia, vergara non sarà l'unica novità di formazione. Mancini sembra orientato a riproporre dal primo minuto Romano con Doumbia e Barella a completare il reparto di centrocampo. Davanti a Donnarumma spazio a Kayode, Mancini (al posto di Scalvini), Bastoni e Ruggeri che prende il posto di Calafiori.