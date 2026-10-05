"Recupera e parte anche titolare". Splendida notizia per Allegri in vista del Frosinone

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Novità importante per Massimiliano Allegri che recupera un calciatore molto importante in vista della gara di domenica contro il Frosinone

Ultime notizie calcio Napoli - Novità importante per la gara contro il Frosinone. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, il portiere Alex Meret sarà regolarmente a disposizione per la gara di sabato sera allo stadio Maradona. L'ex Udinese e Spal tornerà dunque titolare prendendo il posto di Milinkovic Savic.

Napoli Frosinone, novità sul recupero di Meret

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il recupero di Alex Meret:

"Sta per rimettersi i guantoni, Alex Meret, e vede la porta di nuovo vicina. Questa è la settimana del ritorno in gruppo per essere titolare sabato contro il Frosinone. Due stop di fila dopo la lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra rimediata contro l'Arsenal e ora l'attesa per il rientro. Ormai ci siamo, manca poco. E se tutto andrà bene, secondo programma, Meret alla prossima tornerà al suo posto, quello difeso fino a quando ha potuto un mese fa, 9 settembre, contro la squadra di Arteta, con prodezze da sette in pagella nel primo tempo prima di arrendersi a un problema fisico lasciando il campo a Milinkovic-Savic".

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