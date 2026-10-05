Infortunio Olivera: il comunicato della SSC Napoli e i tempi di recupero

Brutte notizie per Mathias Olivera e per il Napoli. Il terzino azzurro ha riportato un infortunio durante il ritiro con la propria nazionale e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà già oggi in anticipo al SSC Napoli Training Center, dove inizierà il percorso riabilitativo per recuperare dall'infortunio.

Infortunio Olivera: il comunicato della SSC Napoli

Olivera

Per Massimiliano Allegri si tratta di una nuova situazione da monitorare attentamente, soprattutto considerando il calendario fitto di impegni che attende il Napoli nelle prossime settimane. Questo il comunicato della SSC Napoli su Olivera:

Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo.

Tempi di recupero Olivera

Per quanto riguarda l'infortunio di Olivera itempi di recupero stimati sono di circa 2-3 settimane: il terzino salterà il Frosinone e sarà rivalutato dallo staff medico del Napoli nei prossimi giorni per le prossime sfide stagionali.