Bucchioni: "Sale l'ansia in casa Napoli, domani c'è un appuntamento fondamentale!"

Notizie Napoli - Enzo Bucchioni, giornalista, commenta tramite il suo editoriale su TMW le ultime notizie in casa Napoli:

"Passando al Napoli, l'ansia sale pensando a McTominay. Per lo scozzese c'è un appuntamento fondamentale fissato per domani martedì sei ottobre, gli esami clinici dovranno dire se potrà riprendere regolarmente ad allenarsi dopo l'operazione di pulizia al cuore di qualche settimana fa. Dovrebbe essere soltanto un appuntamento di routine, un semplice passaggio tecnico, ma ovviamente fino a quando non ci saranno i documenti con il via libera, un po' di apprensione c'è. Il Napoli ha bisogno da subito di questo giocatore fondamentale per iniziare la rimonta in campionato. Nel frattempo i napoletani si sono goduti grandi prestazioni di De Bruyne con il Belgio. Allegri l'ha visto? Spero di sì e allora avrà notato che De Bruyne non corre moltissimo, ma gli si muove attorno la squadra e lui fa correre la palla con grande rapidità. Ecco, questo dovrebbe fare anche nel Napoli".