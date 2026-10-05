De Bruyne resta con il Belgio seppur squalificato: quando farà ritorno a Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Kevin De Bruyne non giocherà Francia-Belgio questa sera in quanto squalificato per somma di ammonizioni. Il centrocampista del Napoli ha però scelto comunque di restare con i compagni della nazionale per dare il suo sostegno in un incontro molto importante come quello contro la squadra di Zidane. Ma quando ritornerà De Bruyne a Napoli? Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Manchester City sarà di ritorno a Napoli subito dopo la partita Belgio-Francia per essere a disposizione già domani agli ordini di Allegri a Castel Volturno.