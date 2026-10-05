De Bruyne resta con il Belgio seppur squalificato: quando farà ritorno a Napoli

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio08:45  
Kevin De BruyneKevin De Bruyne
BG
Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

De Bruyne ha scelto di restare con la nazionale anche se squalificato. Non giocherà contro la Francia nella gara di questa sera

Ultime notizie calcio Napoli - Kevin De Bruyne non giocherà Francia-Belgio questa sera in quanto squalificato per somma di ammonizioni. Il centrocampista del Napoli ha però scelto comunque di restare con i compagni della nazionale per dare il suo sostegno in un incontro molto importante come quello contro la squadra di Zidane. Ma quando ritornerà De Bruyne a Napoli? Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Manchester City sarà di ritorno a Napoli subito dopo la partita Belgio-Francia per essere a disposizione già domani agli ordini di Allegri a Castel Volturno.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top