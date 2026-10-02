Formazioni Francia-Italia, Gazzetta: la scelta di Mancini su Vergara e Di Lorenzo | GRAFICO

Ultime notizie calcio Napoli - Questa sera alle 20,45 l’Italia giocherà in casa della Francia la terza sfida della fase a giorni della Nations League. Gli azzurri di Mancini sono reduci dalla splendida vittoria in casa della Turchia che ha dato fiducia in tutto il gruppo. Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport ci sarebbero delle importanti novità di formazione nell’undici che potrebbe scendere in campo stasera.

Francia Italia, le scelte di Mancini

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Mancini è orientato a confermare Kayode (andato anche in gol con la Turchia) sulla fascia destra al posto di di Lorenzo. Ballottaggio al centro della difesa tra Mancini e Scalvini con il romanista in leggero vantaggio. Confermato Bastoni mentre a sinustra c'è Calafiori. A centrocampo spazio a Barella, Tonali e Fagioli. Nel tridente, la sorpresa è Antonio Vergara che parte in pole per giocare dal primo minuto. Il calciatore del Napoli è in netto vantaggio su Maldini. Il resto dell’attacco sarà formato da Pio Esposito e Sebastiano Esposito.