Napoli, l'ex preparatore a CN24: "Ecco come si gestisce uno come McTominay dopo l’aritmia benigna"

Ultime notizie Napoli - Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La pausa è un periodo per poter correggere qualcosa sui carichi di lavoro, se non sono stati all’altezza della situazione si può buttare qualcosa dentro, si può dire che si può fare un richiamino di preparazione per colmare le lacune che sono state riscontrate.

Bisogna essere consapevoli che il Napoli è una big, non ritengo che si possa dire che l’entusiasmo aiuta: lo fa magari con le squadre di un livello inferiore, il Napoli è una squadra forte che sa di esserlo e sa di avere delle responsabilità verso i tifosi nell’anno del centenario. Non possiamo dire che il Napoli arriva terzo quest’anno, sarebbe un fallimento per me.

Come si gestisce uno come McTominay dopo l’aritmia benigna? Meno male che c’è stata la sosta, avrebbe perso più partite. Il problema è delicato ma è una di quelle problematiche che vengono risolte in maniera tranquilla, Scott è un grande professionista che ha dimostrato negli anni di essere un giocatore importante, di grande voglia e passione e che ha messo tutto per conquistare i tifosi del Napoli. Ma sono convinto che al Napoli stiano lavorando bene, il recupero va fatto in maniera graduale affinché torni al 100%”