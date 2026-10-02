Esami McTominay, serve l'idoneità sportiva: decide Allegri per Napoli-Frosinone

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Manca da troppo tempo Scott McTominay e in campo si vede come il Napoli faccia fatica in più situazioni senza il suo campione. Ora però sta recuperando dopo il problema di aritmia accusato e Allegri sta valutando se convocarlo per la prossima partita di campionato contro il Frosinone

Manca da troppo tempo Scott McTominay e in campo si vede come il Napoli faccia fatica in più situazioni senza il suo campione. Ora però sta recuperando dopo il problema di aritmia accusato e Allegri sta valutando se convocarlo per la prossima partita di campionato contro il Frosinone.

McTominay verso Napoli-Frosinone

McTominay

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione sulle condizioni di McTominay. Perché il centrocampista scozzese sta iniziando a lavorare gradualmente per essere a disposizione il prima possibile dopo questa lunga sosta delle Nazionali.

Occhio ai prossimi giorni, perché si parla proprio di quello che può accadere per quanto riguarda McTominay, con l'allenatore che valuterà le sue condizioni la prossima settimana dopo gli esami per l'idoneità sportiva. Successivamente Allegri deciderà se convocarlo per Napoli-Frosinone. Gara in programma sabato 10 ottobre alle ore 20:45.

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