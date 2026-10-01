Caos FIGC, le dimissioni di Bianchedi hanno scosso l’ambiente: i dettagli

Ultime notizie Serie A - Diana Bianchedi rassegna le dimissioni da Capo delegazione della Nazionale. Con una lettera, l’ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all’incarico: "Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone. Valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione”.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, le dimissioni di Diana Bianchedi "hanno scosso l’ambiente in un momento in cui le tensioni tra Federcalcio e Coni sono notoriamente alte. Lo sono in particolare i rapporti tra i due presidenti, Giovanni Malagò e Luciano Buonfiglio. In ballo c’è il commissariamento della Federcalcio, accusata formalmente dal procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer, di aver violato uno dei Principi fondamentali del Coni a cui gli statuti di tutte le federazioni devono adeguarsi. Tesi mai condivisa dal procuratore federale Giuseppe Chinè. A decidere sarà la Giunta Coni, chiamata a stabilire se la violazione commessa dal Segretario generale della Figc al momento dell’ammissione di Malagò, sia «grave» e dunque se il caso rientri tra quelli per cui è possibile il commissariare".