Ulivieri: "Spalletti e Allegri? Così mi garba! Mourinho? Deve sentirsi la responsabilità di quello che dice"

Renzo Ulivieri è intervenuto a Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli:

Le conferenze di Allegri e Spalletti? Così mi garba, con la voglia di prendersi in giro, è carina come cosa. Le dichiarazioni di Mourinho sugli scontri? Ognuno di noi debba sentire addosso delle responsabilità, per quello che facciamo e per quello che comunichiamo. Quello lì è un voler starsene fuori, non mi va di condannarli. Quello però va fatto. A me è capitato col Bologna quando misero la regola che non bisognava avere rapporti coi tifosi, io risposi che vale per tutti tranne che per me. A quel tempo avevo a che fare con tifosi che erano persone perbene. Stavolta però non è così"