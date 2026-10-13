Villarreal-Napoli, arriva l'allegrata: nuovo partner d'attacco per Hojlund! Scelta a sorpresa di Max

Ultime notizie calcio Napoli - Un'altra novità piuttosto clamorosa è in attacco per Villarreal-Napoli. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe scelto di affiancare un altro attaccante a Rasmus Hojlund optando per il 3-5-2. La sorpresa è che la punta che affiancherà il danese non sarà Lorenzo Lucca dal primo minuto.

Villarreal Napoli, Allegri affianca una punta a Hojlund

Per il Corriere dello Sport, l'allenatore Massimiliano Allegri ha scelto di affiancare il brasiliano Giovane a Hojlund in attacco per la sfida contro il Villarreal di questa sera in Champions League. Il brasiliano è rientrato in campo solo con il Frosinone dopo essersi operato per un'ernia. L'ex Verona ha lasciato il segno servendo l'assist a De Bruyne nel finale per il 3-0.

Sarà dunque lui ad affiancare Hojlund e non Lucca che partirà ancora una volta dalla panchina. Allegri, nella conferenza stampa pre gara di ieri, ha detto sull'ex Udinese: "Lucca? Il Napoli ha investito molto su di lui e possiede qualità importanti. Magari sta attraversando un momento difficile, ma resta un elemento molto importante per noi. Sono sicuro che riuscirà a trovare la sua dimensione".