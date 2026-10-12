Villarreal-Napoli, dopo sei partite Allegri può espugnare la Spagna! C'è un dato sulle ultime 11 fuori in Europa
Champions League 11:15
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Villarreal e Napoli sono ancora alla ricerca dei loro primi punti in UEFA Champions League nel 2026/27, mentre si affrontano in Spagna nella Giornata 2.
Precedenti
- Questo è il settimo confronto tra le due squadre; ognuna conta due vittorie e due pareggi. Nell'ultimo incontro, il Villarreal si è imposto con un punteggio complessivo di 2-1 nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2015/16 (1-0 in casa, 1-1 in trasferta).
- Il Napoli ha vinto gli unici incontri tra le due squadre nella Champions League propriamente detta, finiti entrambi 2-0 sia in casa che in trasferta nella fase a gironi del 2011/12.
- Il pareggio casalingo per 2-2 contro la Juventus nella Giornata 2 della scorsa stagione ha portato a sei le partite di imbattibilità del Villarreal contro squadre italiane (3 vittorie, 3 pareggi).
- La squadra spagnola ha perso solo due delle 13 partite casalinghe contro ospiti italiani (7 vittorie, 4 pareggi).
- Le ultime partite del Napoli contro un club spagnolo si sono concluse con una sconfitta complessiva per 2-4 contro il Barcellona negli ottavi di finale del 2023/24 (1-1 in casa, 1-3 in trasferta). Gli azzurri hanno vinto solo due delle ultime 18 partite contro squadre spagnole (6 pareggi, 10 sconfitte) e nessuna delle ultime sei (2 pareggi, 4 sconfitte).
- La vittoria per 1-0 sul campo della Real Sociedad nella fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21 rappresenta l'unico successo del Napoli nelle ultime nove trasferte in Spagna (1 pareggio, 7 sconfitte).
Stato di forma
Villarreal
- Il Villarreal partecipa alla Champions League per la sesta volta; la scorsa stagione è stata la prima apparizione dal 2021/22, quando ha eguagliato il suo miglior percorso raggiungendo le semifinali. È la prima volta che si qualifica per due stagioni consecutive.
- La squadra spagnola si è classificata al 35° posto nella fase a gironi della scorsa stagione (1 pareggio, 7 sconfitte).
Napoli
- Questa è la decima campagna del Napoli nella Champions League vera e propria; la sua miglior prestazione è arrivata nel 2022/23, quando ha raggiunto i quarti di finale.
- Il club partenopeo si è classificato al 30° posto nella fase a gironi della scorsa stagione (2 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte).
Legami e curiosità
- Il difensore del Napoli Rafa Marín ha trascorso la stagione 2025/26 in prestito al Villarreal, collezionando 31 presenze, mentre il centrocampista Frank Anguissa ha giocato per il club di Liga in prestito dal Fulham nel 2019/20.
- Questa è la 50ª partita del Villarreal nella Champions League vera e propria.
- Sconfitto per 3-2 sul campo del Borussia Dortmund nella Giornata 1, il Villarreal è senza vittorie da 12 partite nella Champions League propriamente detta (2 pareggi, 10 sconfitte) e ha perso le ultime sette nella fase a gironi.
- Il Villarreal non ha segnato alcun gol nel primo tempo nelle sue ultime sette partite di Champions League.
- Il Napoli è stato sconfitto 0-1 in casa dall'Arsenal nella Giornata 1, portando a quattro le partite di Champions League senza vittorie (1 pareggio, 3 sconfitte).
- La squadra italiana ha vinto solo due delle ultime 11 partite nella Champions League vera e propria (3 pareggi, 6 sconfitte).
- Il Napoli è senza vittorie in trasferta da sei partite di Champions League (1 pareggio, 5 sconfitte).
- Tuttavia, i partenopei si sono trovati in svantaggio all'intervallo solo in due delle ultime nove gare disputate nella competizione.
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