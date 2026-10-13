Villarreal-Napoli, 3-5-2 per Allegri! C'è una forte tentazione in attacco

Ultimissime Calcio Napoli - Stasera il Napoli si appresta ad affrontare la delicata ma importante trasferta contro il Villarreal e lo farà con un solido 3-5-2, come sottolinea Il Mattino oggi in edicola. Uno schema sempre con la difesa a tre pensato sia per garantire copertura sulle fasce contro la spinta degli spagnoli, sia per gestire al meglio le energie degli uomini chiave in una settimana decisiva.

Ultimissime Villarreal-Napoli: le scelte di Allegri

Davanti ai pali si ricompone il terzetto arretrato visto di recente al Maradona, guidato dall'estremo difensore Vanja Milinkovic-Savic. La cerniera difensiva vedrà all'opera dal primo minuto Rafa Marín al centro del reparto, affiancato da Benoit Badiashile e Amir Rrahmani, a testimonianza di una linea che cerca continuità e tenuta fisica contro l'attacco dell'ex scuola spagnola.

A centrocampo la novità risiede nella posizione degli esterni: Matteo Politano torna titolare dopo il riposo di sabato con mansioni da "quinto ibrido", chiamato sia a spingere sia ad abbassarsi in fase di ripiegamento per contenere la catena di sinistra del Submarino Amarillo guidata da Alberto Moleiro.

Sul versante opposto si adatta il capitano Giovanni Di Lorenzo, traslato a sinistra per consentire a Leonardo Spinazzola di rifiatare. In mediana riposo per Stanislav Lobotka: le chiavi del gioco vanno a Billy Gilmour, supportato dalla fisicità e dagli inserimenti di Scott McTominay dal primo minuto.

In avanti il punto fermo assoluto rimane Rasmus Højlund. Alle sue spalle si apre il ballottaggio più affascinante della vigilia: salgono le quotazioni di Giovane — reduce dall'ultima uscita di campionato contro il Frosinone —, pronto all'esordio assoluto nel torneo continentale dopo l'inserimento in lista maturato solo pochi giorni fa.

L'alternativa principale resta Noa Lang, in netto vantaggio rispetto a David Neres, destinato inizialmente alla panchina per gestire i ritmi di recupero.