"Malen e la Roma si aspettano questa decisione". Ecco cosa circola sulle giornate di squalifica per la punta

Ultime notizie calcio Napoli - Oggi sapremo se Malen salterà anche Napoli-Roma per squalifica. C'è grande attesa di leggere la decisione del giudice sportivo sull'attaccante della Roma espulso domenica nel match contro il Como. L'arbitro Fabbri ha estratto direttamente il cartellino rosso nei confronti dell'olandese. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela cosa si aspettano la Roma e Malen dal giudice sportivo.

Squalifica Malen, quante giornate può prendere

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sulle giornate di squalifica che potrebbe scontare l'attaccante Malen della Roma:

“Molto del suo umore dipenderà anche da oggi e da quello che deciderà il giudice sportivo Gerardo Mastandrea. Già, perché Donyell Malen e la Roma si aspettano la sanzione minima per l’espulsione di Como, il che vuol dire una giornata di squalifica e tanti saluti alla sfida con il Genoa di sabato prossimo. Ma molto dipenderà anche da quello che avrà scritto l’arbitro Michael Fabbri nel suo referto e la possibilità che le giornate alla fine possano essere due non è da scartare a priori”.