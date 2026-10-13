"Battezzato come un brocco e invece...", Trombetti promuove Badiashile: "Ha un solo difetto"

Rilancio Napoli contro il Frosinone. E tra le note più liete del successo di sabato sera allo stadio Maradona spicca indubbiamente la prova solida e convincente di Benoit Badiashile.

Per il difensore francese si è trattato tra l'altro di un ritorno in campo da titolare a distanza di parecchi mesi, dato che la sua ultima apparizione dal primo minuto risaliva addirittura al 31 gennaio scorso, nella sfida di Premier League tra Chelsea e West Ham terminata 3-2.

Arrivato in estate come un oggetto misterioso e reduce da un esordio traumatico a San Siro nel match contro l'Inter, dove subentrando si lascia sovrastare da Marcus Thuram per il 2-2 interista, il centrale sta gradualmente ritrovando condizione e certezze con la cura di Massimiliano Allegri.

Il commento de Il Mattino su Badiashile

Ne parla anche Guido Trombetti nel suo editoriale per Il Mattino oggi in edicola: