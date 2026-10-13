Como, Suwarso: "Se anche il Napoli ha provato a portarci via Fabregas? Ecco la verità. Perché ho definito ADL visionario"

Ultime notizie calcio Napoli - Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche di Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club comasco ha poi risposto alla domanda se anche il Napoli, insieme a Inter e Roma, ha provato a prendere l'allenatore Fabregas.

Suwarso: "De Laurentiis commercialmente acuto. Fabregas seguito anche dal Napoli? Ecco la verità"

Queste le parole rilasciate da Mirwan Suwarso, presidente del Como, al Corriere dello Sport:



Fabregas a vita è un’opzione? "Cesc ci sta aiutando a costruire un approccio che va molto più in profondità della semplice scelta della formazione. Ma dire che qualcuno resterà a vita significherebbe ignorare come funziona il calcio".

Inter, Roma e Napoli hanno provato a portarvelo via. "C’è una lunga fila di interessati, molti altri lo saranno. Le persone hanno le proprie ambizioni. Vogliamo che il suo lavoro continui a rendere il Como più forte. Questo significa sostenerlo adeguatamente oggi e costruire un’organizzazione capace di portare avanti quel lavoro quando arriverà il suo prossimo capitolo".

Ha detto: “Marotta e De Laurentiis sono due visionari”. Perché? "Perché sanno guardare oltre la partita successiva. De Laurentiis ha dimostrato di pensare al Napoli come a un’azienda e ho già parlato di quanto sia commercialmente acuto. In Marotta vedo l’importanza dell’esperienza e della costruzione di un’organizzazione calcistica che sappia continuare a competere".