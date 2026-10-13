UFFICIALE - Stroppa esonerato in vista di Venezia-Napoli: la nota

Ultimissime Serie A - Ora è ufficiale: Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Venezia. Dopo la pesante sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta e i 0 punti in classifica in 6 giornate di Serie A, l'allenatore lombardo è stato esonerato in vista del match contro il Napoli.

Esonerato Stroppa, il comunicato del Venezia

Ecco il comunicato del Venezia:

Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde.

In panchina è atteso Paolo Zanetti, con l'ex Verona che sembrerebbe il prescelto della società per provare a rilanciare una stagione che vede a questo punto un crocevia fondamentale sabato contro gli azzurri.