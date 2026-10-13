Villarreal-Napoli: ecco quanti tifosi napoletani ci saranno in Spagna

Il Napoli va a caccia dei primi tre punti nel maxi-girone di Champions League e non sarà solo nella trasferta spagnola contro il Villarreal. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, saranno infatti oltre 1.600 i sostenitori partenopei pronti ad affollare il settore ospiti dell'Estadio de la Cerámica per spingere la squadra di Massimiliano Allegri verso il riscatto dopo il k.o. casalingo dell'esordio contro l'Arsenal.

Villarreal-Napoli, il piano sicurezza per i tifosi azzurri

In vista dell'arrivo della tifoseria ospite, le autorità locali e le forze dell'ordine spagnole hanno predisposto un piano d'accoglienza e gestione dettagliato.

Meeting point: il punto di ritrovo ufficiale per la tifoseria azzurra è stato individuato in Plaza Labrador (Plaça Llaurador) , nei pressi del Bar Milagros.

il punto di ritrovo ufficiale per la tifoseria azzurra è stato individuato in , nei pressi del Bar Milagros. Aree parcheggio: i tifosi che raggiungono lo stadio con mezzi propri troveranno i parcheggi dedicati lungo Calle Ermita e Avenida Alemania .

i tifosi che raggiungono lo stadio con mezzi propri troveranno i parcheggi dedicati lungo e . Raccomandazioni e assistenza: la polizia raccomanda la massima osservanza delle direttive sul posto; per chi viaggia è stato consigliato di consultare le linee guida ufficiali diramate dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona.

Villarreal-Napoli, De Laurentiis assente: il motivo

Alla spedizione continentale in terra iberica non prende parte il presidente Aurelio De Laurentiis, rimasto in Italia dopo la cerimonia a Roma al CONI dove ieri ha ricevuto il prestigioso Collare d'Oro in occasione delle celebrazioni per il Centenario del Napoli. Il patron azzurro, trattenuto dagli impegni istituzionali e dai vertici operativi per i progetti delle nuove infrastrutture tra San Giovanni a Teduccio e Qualiano, seguirà la sfida a distanza.