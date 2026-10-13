Esonero Stroppa? TMW: ecco la decisione in vista di Venezia-Napoli

Ultimissime Serie A - In casa Venezia le riflessioni sul futuro di Giovanni Stroppa sarebbero giunto a una conclusione finale pesante. Del resto il quadro generale imponeva valutazioni profonde: sei sconfitte consecutive, zero punti in classifica e un macigno pesantissimo per quest'avvio di stagione con un margine di errore che si è azzerato.

Esonero Stroppa? Ultimissime verso Venezia-Napoli

Sembrava potesse esserci un'ultimissima chance per il tecnico toscano ma niente da fare: come riporta TMW, il Venezia ha deciso di esonerare Stroppa. Si attende in mattinata il comunicato ufficiale.

Pronto per la panchina Paolo Zanetti che scalpita per ritornare in Serie A: se confermato, ci sarà lui a bordo campo in occasione di Venezia-Napoli del prossimo weekend.

Sullo sfondo c'era anche Davide Nicola per la nota capacità del tecnico piemontese di subentrare e plasmare rimonte salvezza imprevedibili, ma la decisione sarebbe andata appunto in direzione dell'ex Hellas Verona. Valutato anche Roberto D'Aversa in queste ore poiché apprezzato per carisma e rigore tattico ma l'allenatore non avrebbe aperto a una possibile trattativa.