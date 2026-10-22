Ultime notizie SSC Napoli - Allegri si è ritrovato in un attimo proiettato in una realtà del tutto nuova. Altro che 1-0, le partite del Napoli sono un susseguirsi di emozioni "e c'è da scommettere che anche chi a inizio stagione storceva il naso, ora rimpiange quelle stitiche vittorie di misura" come scrive Il Mattino.

Allegri sta provando a trovare soluzioni alla svelta: "ci ha provato inserendo Badiashile e rinforzando la difesa aggiungendo un uomo in più. L'impressione è che la notizia è nell'affidabilità di Rafa Marin. Lo spagnolo è diventato fondamentale nel sistema difensivo di Allegri insieme con Rrahmani. Aspettando Buongiorno che diventerà utilissimo quando sarà a disposizione. Tocca arrangiarsi con quello che c'è a disposizione, fanno ben sperare i ritorni di Beukema e Marianucci".

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