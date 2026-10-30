Nino D'Angelo ricorda Maradona: "Mi manca, era una brava persona"

Ultime notizie Napoli - Nino D'Angelo ricorda Diego Armando Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Per conoscere Diego bisogna conoscere lui anche come persona. Ho avuto questo grande onore, questo grande piacere e devo dire che ho conosciuto una persona meravigliosa. A Diego piaceva, come a me, raccontare sempre di quando non aveva niente. Con Maradona facevamo una gara a chi era stato più povero. Ho avuto il piacere di sentirlo accanto a me, di stare in macchina con lui, di mangiare gli spaghetti aglio e olio a casa di Peppe Bruscolotti. Maradona impazziva per gli spaghetti aglio e olio di Mary. È una persona che mi manca. Mi manca proprio lui, perché Diego era pure divertente. Quando sei vicino a una persona, tocchi la verità, perché è veramente quella. Diego fondamentalmente era una brava persona. Juventus-Napoli per Diego era la partita del campionato. Lui voleva vincere a Torino con la Juve, lo ricordo molto bene. Sì, sì, lui era proprio contro la Juve".