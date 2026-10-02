Supercoppa Italiana, ritorno al passato: la decisione ufficiale sulla finale

La Supercoppa Italiana torna in Italia dopo quattro edizioni disputate in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha ufficializzato data, orario e sede della sfida tra Inter e Lazio, che si affronteranno in gara secca a San Siro il 22 dicembre 2026 alle ore 21.

Supercoppa Italiana, Inter-Lazio a San Siro

La Supercoppa Italiana 2026/27, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, sarà quindi assegnata attraverso una sola partita. L'Inter parteciperà in qualità di campione d'Italia 2025/26, mentre la Lazio sarà presente come finalista della Coppa Italia 2025/26, conquistata dalla stessa squadra vincitrice dello Scudetto. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti.

Se l'equilibrio dovesse persistere, saranno i calci di rigore a decidere la vincitrice. Ogni squadra potrà effettuare cinque sostituzioni attraverso un massimo di tre interruzioni. In caso di tempi supplementari sarà consentito un ulteriore cambio, arrivando a sei sostituzioni complessive, e una quarta interruzione.

Particolare attenzione anche alle squalifiche. I provvedimenti disciplinari derivanti da gare di campionato non dovranno essere scontati nella Supercoppa, ma nella successiva partita di Serie A. Lo stesso principio varrà per eventuali espulsioni o ammonizioni che comportino una squalifica durante la finale.

La sfida di San Siro sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset. La gara vedrà inoltre l'utilizzo di Goal Line Technology, VAR e tecnologia del fuorigioco semiautomatico. L'ultima edizione italiana del trofeo è stata vinta dal Napoli, che ha superato il Bologna per 2-0. Milan e Inter erano invece state eliminate in semifinale.